This week in Rebels athletics: March 9-14

This week in Vestavia Hills Athletics.
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- Boys golf at Dumbwaiter Invitational
- Girls golf at Hoover
- Girls golf at Spanish Fort Invitational
- Varsity boys and girls tennis vs. Tuscaloosa County — 3 p.m.
- Baseball at Tuscaloosa County — 4 p.m.
- 9th grade baseball vs. Thompson — 4 p.m.
- JV girls soccer vs. Hewitt-Trussville — 4:30 p.m.
- 9th grade and JV boys soccer — 6 p.m.
Tuesday
- Boys golf at Dumbwaiter Invitational
- Girls golf at Hoover
- Boys golf match at Ole Colony — 1 p.m.
- Varsity baseball at Chelsea — 4 p.m.
- Varsity softball at Hoover — 4:30 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Hewitt-Trussville — 5 p.m.
- Varsity boys soccer — 7 p.m.
Wednesday
- JV girls golf at Hewitt Spring Swing
- MS track meet — 3 p.m.
- Softball vs. Hewitt-Trussville — 5 p.m.
Thursday
- JV outdoor track meet at Oak Mountain
- Varsity boys and girls tennis vs. Hoover — 3:30 p.m.
- 9th grade baseball vs. Prattville — 4 p.m.
- JV and varsity softball vs. Oak Mountain — 4:30 p.m.
- Softball at Bragg — 4:30 p.m.
- JV and varsity girls soccer vs. James Clemens — 5 p.m.
Friday
- Baseball at JV Metro Tournament
- JV and varsity boys and girls tennis vs. Huntsville — noon
- JV baseball vs. Chelsea — 4 p.m.
Saturday
- Baseball at JV Metro Tournament
- Outdoor track meet at Homewood
- Varsity baseball vs. Dothan — 11 a.m.