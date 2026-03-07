This week in Rebels athletics: March 9-14

Sports

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Monday

  • Boys golf at Dumbwaiter Invitational
  • Girls golf at Hoover
  • Girls golf at Spanish Fort Invitational
  • Varsity boys and girls tennis vs. Tuscaloosa County — 3 p.m.
  • Baseball at Tuscaloosa County — 4 p.m.
  • 9th grade baseball vs. Thompson — 4 p.m.
  • JV girls soccer vs. Hewitt-Trussville — 4:30 p.m.
  • 9th grade and JV boys soccer — 6 p.m.

Tuesday

  • Boys golf at Dumbwaiter Invitational
  • Girls golf at Hoover
  • Boys golf match at Ole Colony — 1 p.m.
  • Varsity baseball at Chelsea — 4 p.m.
  • Varsity softball at Hoover — 4:30 p.m.
  • Varsity girls soccer vs. Hewitt-Trussville — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer — 7 p.m.

Wednesday

  • JV girls golf at Hewitt Spring Swing
  • MS track meet — 3 p.m.
  • Softball vs. Hewitt-Trussville — 5 p.m.

Thursday

  • JV outdoor track meet at Oak Mountain
  • Varsity boys and girls tennis vs. Hoover — 3:30 p.m.
  • 9th grade baseball vs. Prattville — 4 p.m.
  • JV and varsity softball vs. Oak Mountain — 4:30 p.m.
  • Softball at Bragg — 4:30 p.m.
  • JV and varsity girls soccer vs. James Clemens — 5 p.m.

Friday

  • Baseball at JV Metro Tournament
  • JV and varsity boys and girls tennis vs. Huntsville — noon
  • JV baseball vs. Chelsea — 4 p.m.

Saturday

  • Baseball at JV Metro Tournament
  • Outdoor track meet at Homewood
  • Varsity baseball vs. Dothan — 11 a.m.