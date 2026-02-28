This week in Rebels athletics: March 2-7

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Monday

  • Boys golf at Patriot Open
  • Softball at Thompson — 4 p.m.
  • Baseball vs. Westbrook Christian — 4:30 p.m.

Tuesday

  • Boys golf at Patriot Open
  • Boys golf at Prattville Invitational
  • Varsity boys and girls tennis vs. Montgomery — 3 p.m.
  • 9th grade baseball at Spain Park — 4 p.m.
  • Softball vs. Curry — 4:30 p.m.
  • Varsity girls soccer at Oak Mountain — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer at Oak Mountain — 7 p.m.

Wednesday

  • JV and varsity baseball at Helena — 4 p.m.
  • JV girls soccer at Oak Mountain — 4 p.m.
  • Softball vs. Oak Mountain — 5 p.m.
  • JV and varsity boys soccer at Oak Mountain — 5:30 p.m.

Thursday

  • Varsity boys and girls tennis at Bob Jones
  • JV girls golf at Cullman High
  • JV outdoor track meet
  • JV and varsity baseball at Spain Park — 4:30 p.m.
  • Varsity softball at Calera — 4:30 p.m.

Friday

  • Varsity boys and girls tennis at Huntsville tournament
  • Outdoor track meet (King of the Mountain)
  • Softball Jaguar Classic Tournament at Hoover Met
  • JV and varsity baseball at Hillcrest — 4 p.m.
  • JV and varsity girls soccer vs. Hartselle — 5 p.m.

Saturday

  • Varsity boys and girls tennis at Huntsville tournament
  • Outdoor track meet (King of the Mountain)
  • Softball Jaguar Classic Tournament at Hoover Met
  • JV and varsity boys soccer — 10 a.m.
  • 9th grade baseball at Hoover — 11 a.m.
  • JV baseball at Hoover — 11 a.m.