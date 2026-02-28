This week in Rebels athletics: March 2-7

×
This week in Vestavia Hills Athletics.
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- Boys golf at Patriot Open
- Softball at Thompson — 4 p.m.
- Baseball vs. Westbrook Christian — 4:30 p.m.
Tuesday
- Boys golf at Patriot Open
- Boys golf at Prattville Invitational
- Varsity boys and girls tennis vs. Montgomery — 3 p.m.
- 9th grade baseball at Spain Park — 4 p.m.
- Softball vs. Curry — 4:30 p.m.
- Varsity girls soccer at Oak Mountain — 5 p.m.
- Varsity boys soccer at Oak Mountain — 7 p.m.
Wednesday
- JV and varsity baseball at Helena — 4 p.m.
- JV girls soccer at Oak Mountain — 4 p.m.
- Softball vs. Oak Mountain — 5 p.m.
- JV and varsity boys soccer at Oak Mountain — 5:30 p.m.
Thursday
- Varsity boys and girls tennis at Bob Jones
- JV girls golf at Cullman High
- JV outdoor track meet
- JV and varsity baseball at Spain Park — 4:30 p.m.
- Varsity softball at Calera — 4:30 p.m.
Friday
- Varsity boys and girls tennis at Huntsville tournament
- Outdoor track meet (King of the Mountain)
- Softball Jaguar Classic Tournament at Hoover Met
- JV and varsity baseball at Hillcrest — 4 p.m.
- JV and varsity girls soccer vs. Hartselle — 5 p.m.
Saturday
- Varsity boys and girls tennis at Huntsville tournament
- Outdoor track meet (King of the Mountain)
- Softball Jaguar Classic Tournament at Hoover Met
- JV and varsity boys soccer — 10 a.m.
- 9th grade baseball at Hoover — 11 a.m.
- JV baseball at Hoover — 11 a.m.