This week in Rebels athletics: March 16-21

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Monday

  • Boys golf at Bradley Johnson Memorial/Eagle Cup
  • Girls golf at Eagle Cup
  • JV girls soccer at Hoover — 4:30 p.m.
  • Softball vs. Berry — 5 p.m.
  • 9th grade and JV boys soccer — 6 p.m.

Tuesday

  • Boys golf at Bradley Johnson Memorial/Eagle Cup
  • Girls golf at Eagle Cup
  • Special Olympics track and field at Hewitt-Trussville — 8:45 a.m.
  • Varsity softball at Moody — 4:30 p.m.
  • 9th grade baseball at Homewood — 5 p.m.
  • Varsity girls soccer at Hoover — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer at Hoover — 7 p.m.

Wednesday

  • Varsity baseball at Coach Bob Invitational
  • JV girls golf at Hewitt-Trussville
  • Elementary outdoor track meet
  • JV outdoor track meet at Homewood
  • Softball at Simmons — 4:30 p.m.

Thursday

  • Varsity baseball at Coach Bob Invitational
  • Varsity boys and girls tennis vs. Homewood — 1:30 p.m.
  • JV and varsity girls soccer at Thompson — 5 p.m.
  • Varsity softball at Hewitt-Trussville — 5 p.m.

Friday

  • Varsity baseball at Coach Bob Invitational
  • Softball Round Robin
  • 9th grade baseball at Prattville — 4 p.m.
  • JV and varsity boys soccer — 5 p.m.

Saturday

  • Varsity baseball at Coach Bob Invitational
  • Outdoor track meet at Gail Devers Invite
  • Softball Round Robin
  • Varsity girls soccer vs. Auburn — noon
  • Varsity boys soccer — 2 p.m.