This week in Rebels athletics: March 16-21

×
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- Boys golf at Bradley Johnson Memorial/Eagle Cup
- Girls golf at Eagle Cup
- JV girls soccer at Hoover — 4:30 p.m.
- Softball vs. Berry — 5 p.m.
- 9th grade and JV boys soccer — 6 p.m.
Tuesday
- Boys golf at Bradley Johnson Memorial/Eagle Cup
- Girls golf at Eagle Cup
- Special Olympics track and field at Hewitt-Trussville — 8:45 a.m.
- Varsity softball at Moody — 4:30 p.m.
- 9th grade baseball at Homewood — 5 p.m.
- Varsity girls soccer at Hoover — 5 p.m.
- Varsity boys soccer at Hoover — 7 p.m.
Wednesday
- Varsity baseball at Coach Bob Invitational
- JV girls golf at Hewitt-Trussville
- Elementary outdoor track meet
- JV outdoor track meet at Homewood
- Softball at Simmons — 4:30 p.m.
Thursday
- Varsity baseball at Coach Bob Invitational
- Varsity boys and girls tennis vs. Homewood — 1:30 p.m.
- JV and varsity girls soccer at Thompson — 5 p.m.
- Varsity softball at Hewitt-Trussville — 5 p.m.
Friday
- Varsity baseball at Coach Bob Invitational
- Softball Round Robin
- 9th grade baseball at Prattville — 4 p.m.
- JV and varsity boys soccer — 5 p.m.
Saturday
- Varsity baseball at Coach Bob Invitational
- Outdoor track meet at Gail Devers Invite
- Softball Round Robin
- Varsity girls soccer vs. Auburn — noon
- Varsity boys soccer — 2 p.m.