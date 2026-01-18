This week in Rebels athletics: Jan. 19-24

by

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Monday

  • 9th grade/JV boys basketball vs. Clay Chalkville — noon
  • Varsity boys basketball vs. Prattville — noon
  • Indoor track meet at Crossplex — 1 p.m.

Thursday

  • Bowling AHSAA Regionals at Vestavia Bowl

Friday

  • Bowling AHSAA Regionals at Vestavia Bowl
  • State track meet at Crossplex
  • Varsity wrestling state duals semis/finals
  • Indoor track meet at Crossplex — 8 a.m.
  • Girls and boys basketball at Hoover — 3 p.m.

Saturday

  • Varsity girls soccer at Oak Mountain