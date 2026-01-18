This week in Rebels athletics: Jan. 19-24

×
This week in Vestavia Hills Athletics.
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- 9th grade/JV boys basketball vs. Clay Chalkville — noon
- Varsity boys basketball vs. Prattville — noon
- Indoor track meet at Crossplex — 1 p.m.
Thursday
- Bowling AHSAA Regionals at Vestavia Bowl
Friday
- Bowling AHSAA Regionals at Vestavia Bowl
- State track meet at Crossplex
- Varsity wrestling state duals semis/finals
- Indoor track meet at Crossplex — 8 a.m.
- Girls and boys basketball at Hoover — 3 p.m.
Saturday
- Varsity girls soccer at Oak Mountain