This week in Rebels athletics: Feb. 9-14

This week in Vestavia Hills Athletics.
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- JV and varsity girls soccer at Prattville — 4 p.m.
- Varsity boys and girls tennis at Hillcrest — 4:30 p.m.
- Varsity boys soccer — 7 p.m.
Tuesday
- JV and varsity girls and boys tennis vs. Northridge — 2:30 p.m.
- JV girls soccer at Hewitt-Trussville — 5 p.m.
- JV boys soccer at Hewitt-Trussville — 6:30 p.m.
Thursday
- Girls golf at Auburn Invitational
- Varsity girls soccer at Southern Shootout
- Girls wrestling at state
- Varsity wrestling at state championships
- JV boys and girls tennis vs. Montgomery Academy — 2:45 p.m.
Friday
- Varsity girls soccer at Southern Shootout
- Girls wrestling at state
- Varsity wrestling at state championships
Saturday
- Varsity girls soccer at Southern Shootout
- Girls wrestling at state
- Varsity wrestling at state championships