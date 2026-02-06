This week in Rebels athletics: Feb. 9-14

by

Sports

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Monday

  • JV and varsity girls soccer at Prattville — 4 p.m.
  • Varsity boys and girls tennis at Hillcrest — 4:30 p.m.
  • Varsity boys soccer — 7 p.m.

Tuesday

  • JV and varsity girls and boys tennis vs. Northridge — 2:30 p.m.
  • JV girls soccer at Hewitt-Trussville — 5 p.m.
  • JV boys soccer at Hewitt-Trussville — 6:30 p.m.

Thursday

  • Girls golf at Auburn Invitational
  • Varsity girls soccer at Southern Shootout
  • Girls wrestling at state
  • Varsity wrestling at state championships
  • JV boys and girls tennis vs. Montgomery Academy — 2:45 p.m.

Friday

  • Varsity girls soccer at Southern Shootout
  • Girls wrestling at state
  • Varsity wrestling at state championships

Saturday

  • Varsity girls soccer at Southern Shootout
  • Girls wrestling at state
  • Varsity wrestling at state championships