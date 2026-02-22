This week in Rebels athletics: Feb. 23-28

×
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- Boys golf tournament at Magnolia Grove
- Girls golf at West Point Invitational
- Softball at Bumpus — 4 p.m.
- 9th grade and JV boys soccer at Spain Park — 5 p.m.
Tuesday
- Boys golf tournament at Magnolia Grove
- JV boys and girls tennis at Pell City — 3 p.m.
- 9th grade baseball vs. Hoover — 4 p.m.
- JV and varsity baseball vs. Huntsville — 4:30 p.m.
- Varsity girls soccer at Northridge — 5 p.m.
- Varsity boys soccer — 7 p.m.
Wednesday
- Softball at Homewood — 4 p.m.
Thursday
- JV girls golf vs. Hewitt-Trussville
- JV outdoor track at Mountain Brook
- Varsity boys and girls tennis vs. Hewitt-Trussville — 3 p.m.
- JV and varsity baseball vs. Stanhope Elmore — 4 p.m.
- JV and varsity softball vs. Spain Park — 4:30 p.m.
Friday
- Outdoor track at Hewitt-Trussville
- JV and varsity boys and girls tennis at Auburn — 11 a.m.
- JV and varsity girls soccer at Athens — 4:30 p.m.
Saturday
- 9th grade baseball at John Carroll — 11 a.m.
- JV baseball vs. Hoover — 11 a.m.