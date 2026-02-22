This week in Rebels athletics: Feb. 23-28

by

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Monday

  • Boys golf tournament at Magnolia Grove
  • Girls golf at West Point Invitational
  • Softball at Bumpus — 4 p.m.
  • 9th grade and JV boys soccer at Spain Park — 5 p.m.

Tuesday

  • Boys golf tournament at Magnolia Grove
  • JV boys and girls tennis at Pell City — 3 p.m.
  • 9th grade baseball vs. Hoover — 4 p.m.
  • JV and varsity baseball vs. Huntsville — 4:30 p.m.
  • Varsity girls soccer at Northridge — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer — 7 p.m.

Wednesday

  • Softball at Homewood — 4 p.m.

Thursday

  • JV girls golf vs. Hewitt-Trussville
  • JV outdoor track at Mountain Brook
  • Varsity boys and girls tennis vs. Hewitt-Trussville — 3 p.m.
  • JV and varsity baseball vs. Stanhope Elmore — 4 p.m.
  • JV and varsity softball vs. Spain Park — 4:30 p.m.

Friday

  • Outdoor track at Hewitt-Trussville
  • JV and varsity boys and girls tennis at Auburn — 11 a.m.
  • JV and varsity girls soccer at Athens — 4:30 p.m.

Saturday

  • 9th grade baseball at John Carroll — 11 a.m.
  • JV baseball vs. Hoover — 11 a.m.