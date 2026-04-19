This week in Rebels athletics: April 20-25

by

Sports

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Monday

  • Boys and girls tennis at State
  • Girls golf at Bert McGriff Invitational
  • JV and varsity softball vs. Mountain Brook — 4:30 p.m.
  • JV girls soccer vs. Hoover — 4:30 p.m.
  • Varsity baseball at Oak Mountain — 6 p.m.
  • JV boys soccer — 6 p.m.

Tuesday

  • Boys and girls tennis at State
  • Girls golf at Bert McGriff Invitational
  • Varsity girls soccer vs. Hoover — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer — 7 p.m.

Wednesday

  • JV girls golf at Rebel Rukus
  • Varsity baseball vs. Oak Mountain — 6 p.m.
  • Varsity boys soccer — 7 p.m.

Thursday

  • Boys golf at Rebel Rukus
  • JV and varsity softball vs. Chelsea — 4:30 p.m.
  • Varsity baseball at Oak Mountain — 6 p.m.
  • Boys soccer at Spain Park — 6 p.m.

Friday

  • Outdoor track sectionals at Hewitt-Trussville
  • Varsity softball - Athens Tournament

Saturday

  • Outdoor track sectionals at Hewitt-Trussville
  • Varsity softball - Athens Tournament