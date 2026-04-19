This week in Rebels athletics: April 20-25

This week in Vestavia Hills Athletics.
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- Boys and girls tennis at State
- Girls golf at Bert McGriff Invitational
- JV and varsity softball vs. Mountain Brook — 4:30 p.m.
- JV girls soccer vs. Hoover — 4:30 p.m.
- Varsity baseball at Oak Mountain — 6 p.m.
- JV boys soccer — 6 p.m.
Tuesday
- Boys and girls tennis at State
- Girls golf at Bert McGriff Invitational
- Varsity girls soccer vs. Hoover — 5 p.m.
- Varsity boys soccer — 7 p.m.
Wednesday
- JV girls golf at Rebel Rukus
- Varsity baseball vs. Oak Mountain — 6 p.m.
- Varsity boys soccer — 7 p.m.
Thursday
- Boys golf at Rebel Rukus
- JV and varsity softball vs. Chelsea — 4:30 p.m.
- Varsity baseball at Oak Mountain — 6 p.m.
- Boys soccer at Spain Park — 6 p.m.
Friday
- Outdoor track sectionals at Hewitt-Trussville
- Varsity softball - Athens Tournament
Saturday
- Outdoor track sectionals at Hewitt-Trussville
- Varsity softball - Athens Tournament