This week in Rebels athletics: April 13-18

This week in Vestavia Hills Athletics.
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Monday
- Baseball at JV Metro Tournament
- Boys golf at Gulf Shores Invitational
- Boys golf at Hoover BUC Classic
- Boys and girls tennis at sectionals
- Girls golf at NW Alabama Invitational
- Varsity baseball at Hoover — 6 p.m.
Tuesday
- Baseball at JV Metro Tournament
- Boys golf at Gulf Shores Invitational
- Boys and girls tennis at sectionals
- Varsity softball at Curry — 4:30 p.m.
- Varsity girls soccer at Hewitt — 5 p.m.
- Varsity boys soccer at Hewitt — 7 p.m.
Wednesday
- Baseball at JV Metro Tournament
- Boys and girls tennis at sectionals
- 9th grade and JV boys soccer at Thompson — 5 p.m.
- Varsity baseball vs. Hoover — 6 p.m.
Thursday
- Baseball at JV Metro Tournament
- Boys and girls tennis at sectionals
- Outdoor track meet at JV Championship
- 9th grade boys soccer vs. John Carroll — 5 p.m.
- JV and varsity boys soccer at Decatur — 5 p.m.
- Varsity baseball at Hoover — 6 p.m.
Friday
- Baseball at JV Metro Tournament
- Outdoor track meet at Hewitt-Trussville
Saturday
- Baseball at JV Metro Tournament