This week in Rebels athletics: Dec. 15-20

by

Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:

Tuesday

  • Bowling vs. Calera, Oak Mountain Lanes

Thursday

  • Indoor track and field meet, Birmingham CrossPlex, 2 p.m.

Thursday-Saturday

  • Boys basketball in Kentucky
  • Girls basketball at Big Orange Classic, Hoover High School

Friday-Saturday

  • 9th grade wrestling at Mortimer Jordan
  • JV wrestling at Pelham
  • Varsity wrestling at Trey Culotta Invitational, New Orleans, Louisiana

Saturday

  • Girls wrestling at Sparkman