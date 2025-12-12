This week in Rebels athletics: Dec. 15-20

×
David Leong
Vestavia Hills point guard Ellie Faulkner (24) dribbles against Chelsea guard Olivia Pryor (12) during a game between Vestavia Hills and Chelsea on Fri, Nov. 21, 2025, at Braasch-Hatchett Court at Vestavia Hills High School. Photo by David Leong.
Here's what's happening this week in Vestavia Hills High School athletics:
Tuesday
- Bowling vs. Calera, Oak Mountain Lanes
Thursday
- Indoor track and field meet, Birmingham CrossPlex, 2 p.m.
Thursday-Saturday
- Boys basketball in Kentucky
- Girls basketball at Big Orange Classic, Hoover High School
Friday-Saturday
- 9th grade wrestling at Mortimer Jordan
- JV wrestling at Pelham
- Varsity wrestling at Trey Culotta Invitational, New Orleans, Louisiana
Saturday
- Girls wrestling at Sparkman