Rebels place 10 players on 2026 Birmingham All-Metro soccer teams

Several Vestavia Hills High School soccer players earned spots on the 2026 Birmingham All-Metro teams, as selected by area coaches.

Boys

First Team

Will Davis, defender, 12th grade

Second Team

  • Jack Hugunine, forward, 12th grade

Honorable Mention

  • Cole Heninger, defender, 12th grade
  • Mason McDaniel, defender, 12th grade
  • Sam Nassetta, goalkeeper, 10th grade

Girls

First Team

  • Katie Llewellyn, defender, 12th grade
  • Brianna Tortorici, goalkeeper, 12th grade

Second Team

  • Payton Ellis, forward, 9th grade

Honorable Mention

  • Cameron Dickerson, defender, 11th grade
  • Blair Marron, defender, 12th grade