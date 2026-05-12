Rebels place 10 players on 2026 Birmingham All-Metro soccer teams

×
Several Vestavia Hills High School soccer players earned spots on the 2026 Birmingham All-Metro teams, as selected by area coaches.
Boys
First Team
Will Davis, defender, 12th grade
Second Team
- Jack Hugunine, forward, 12th grade
Honorable Mention
- Cole Heninger, defender, 12th grade
- Mason McDaniel, defender, 12th grade
- Sam Nassetta, goalkeeper, 10th grade
Girls
First Team
- Katie Llewellyn, defender, 12th grade
- Brianna Tortorici, goalkeeper, 12th grade
Second Team
- Payton Ellis, forward, 9th grade
Honorable Mention
- Cameron Dickerson, defender, 11th grade
- Blair Marron, defender, 12th grade