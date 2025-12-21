Boylan, Taaffe named to all-state team

Photo by David Leong

Vestavia Hills offensive lineman Caleb Boylan (53) snaps the ball during a game between Vestavia Hills and Hoover on Fri, Oct. 24, 2025, at Thompson Reynolds Stadium. Photo by David Leong.

Photo by Todd Lester

Vestavia QB Charlie Taaffe (11) attempts a pass during a game between Oak Mountain and Vestavia Hills on Thursday, October 9, 2025 at Thompson Reynolds Stadium in Vestavia Hills, AL. Photo by Todd Lester

The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.

Vestavia Hills' Caleb Boylan and Charlie Taaffe made the list as Class 7A first-team players.

Boylan finished his career as a three-year starter along the line for the Rebels, grading out at 90% for the year with 21 knockdown blocks.

Taaffe had a brilliant junior season as a dual-threat quarterback, rushing for 17 touchdowns and passing 12. He rushed for 827 yards and passed for 1,592 yards.

Here is the full Class 7A list:

CLASS 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205

      RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190

      RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205

      RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175

      WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190

      WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180

      WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185

      OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262

      OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285

      OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260

      OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275

      OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320

      K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181

Defense

      DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250

      DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230

      DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240

      DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230

      LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205

      LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210

      LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215

      LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205

      DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190

      DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185

      DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185

      DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180

      P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180

Athlete

      Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170

      Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195

      Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185

      Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170

      RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215

      RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190

      RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205

      WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180

      WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165

      WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190

      OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220

      OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265

      OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289

      OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280

      OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330

      K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170

Defense

      DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210

      DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335

      DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340

      DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260

      LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190

      LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190

      LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225

      LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235

      DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165

      DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205

      DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175

      DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170

      P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210

Athlete

      Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165

      Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170

      Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140

      Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190

HONORABLE MENTION

      QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225

      QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180

      RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210

      RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185

      WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227

      WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170

      OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290

      OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260

      K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170

      K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170

      DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250

      DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270

      LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225

      LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210

      DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170

      DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195

      P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175

      P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170

      ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198

      ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187

COACH OF THE YEAR

      Bryan Moore, Opelika