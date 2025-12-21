Boylan, Taaffe named to all-state team

1 of 2
Photo by David Leong
Vestavia Hills offensive lineman Caleb Boylan (53) snaps the ball during a game between Vestavia Hills and Hoover on Fri, Oct. 24, 2025, at Thompson Reynolds Stadium. Photo by David Leong.
2 of 2
Photo by Todd Lester
Vestavia QB Charlie Taaffe (11) attempts a pass during a game between Oak Mountain and Vestavia Hills on Thursday, October 9, 2025 at Thompson Reynolds Stadium in Vestavia Hills, AL. Photo by Todd Lester
The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.
Vestavia Hills' Caleb Boylan and Charlie Taaffe made the list as Class 7A first-team players.
Boylan finished his career as a three-year starter along the line for the Rebels, grading out at 90% for the year with 21 knockdown blocks.
Taaffe had a brilliant junior season as a dual-threat quarterback, rushing for 17 touchdowns and passing 12. He rushed for 827 yards and passed for 1,592 yards.
Here is the full Class 7A list:
CLASS 7A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205
RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190
RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205
RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175
WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180
WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185
OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262
OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285
OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260
OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275
OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320
K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181
Defense
DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250
DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230
DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240
DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230
LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205
LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210
LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215
LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205
DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190
DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185
DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185
DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180
P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180
Athlete
Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170
Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195
Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185
Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170
RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215
RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190
RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205
WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180
WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165
WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190
OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220
OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265
OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289
OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280
OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330
K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170
Defense
DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210
DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335
DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340
DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260
LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190
LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190
LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225
LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235
DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165
DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205
DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175
DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170
P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210
Athlete
Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165
Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170
Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140
Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
HONORABLE MENTION
QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225
QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180
RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210
RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185
WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227
WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170
OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290
OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260
K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170
K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170
DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250
DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270
LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225
LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210
DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170
DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195
P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175
P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170
ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198
ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187
COACH OF THE YEAR
Bryan Moore, Opelika