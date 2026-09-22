Jurassic Quest
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BJCC 2100 Richard Arrington Jr. Blvd., Birmingham, Alabama
🦖 Jurassic Quest is coming to Birmingham, AL! 🦕
From October 16, 2026 – October 18, 2026, families can experience North America’s largest and most realistic traveling dinosaur experience at the BJCC North Exhibition Hall!
Get up close with massive, life-size dinosaurs, including a 60-foot Spinosaurus, 80-foot Apatosaurus, and gigantic T. rex. Explore Ancient Oceans featuring incredible prehistoric marine life and journey into the Frozen Frontier to discover fascinating Ice Age animals.
Families can also enjoy interactive Raptor Training, baby dinosaur meet-and-greets, dinosaur rides, fossil digs, science activities, crafts, build stations, bounce houses, games, and more!
💙 Sensory & Mobility Friendly: Join us Saturday from 8:00–9:00 AM for a quieter, more accessible experience designed for guests with sensory sensitivities and mobility needs.
📍 BJCC North Exhibition Hall
📅 October 16–18, 2026
🎟️ Tickets available now!