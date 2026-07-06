Braver Angels Informational Meeting
to
Vestavia Hills Library 1221 Montgomery Hwy., Vestavia Hills, Alabama 35216
Are you concerned about toxic polarization in our politics today?
If so, so is Braver Angels. We are a national, cross-partisan, volunteer-led movement to bridge the partisan divide so to find common ground and strengthen our democratic republic. www.braverangles.org.
Join us for an informational meeting on July 6th, 5-7 PM at the Vestavia Hills library.
Info
Vestavia Hills Library 1221 Montgomery Hwy., Vestavia Hills, Alabama 35216
Politics & Activism