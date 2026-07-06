Braver Angels Informational Meeting

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Vestavia Hills Library 1221 Montgomery Hwy., Vestavia Hills, Alabama 35216

Are you concerned about toxic polarization in our politics today?

If so, so is Braver Angels. We are a national, cross-partisan, volunteer-led movement to bridge the partisan divide so to find common ground and strengthen our democratic republic. www.braverangles.org.

Join us for an informational meeting on July 6th, 5-7 PM at the Vestavia Hills library.

Info

Vestavia Hills Library 1221 Montgomery Hwy., Vestavia Hills, Alabama 35216
Politics & Activism
2059082294
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