Recent real estate sales in Vestavia Hills: February 2026

×
1207 Cheval Lane
ADDRESS: 1207 Cheval Lane
- BED/BATH: 4/3 and 2 halves
- SQUARE FOOTAGE: 5,108 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Rocky Ridge
- LIST PRICE: $849,900
- SALE PRICE: $850,000
×
2317 Overlook Crest
ADDRESS: 2317 Overlook Crest
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,580 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Overlook Crest
- LIST PRICE: $699,900
- SALE PRICE: $640,000
×
2316 River Grand Drive
ADDRESS: 2316 River Grand Drive
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,407 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: River Grand
- LIST PRICE: $608,750
- SALE PRICE: $608,750
×
3168 Dolly Ridge Drive
ADDRESS: 3168 Dolly Ridge Drive
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,068 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights
- LIST PRICE: $569,900
- SALE PRICE: $550,000
×
(00 Oaklawn Drive
ADDRESS: 900 Oaklawn Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,255 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
- LIST PRICE: $400,000
- SALE PRICE: $390,000
×
1020 Vestavia Manor Drive
ADDRESS: 1020 Vestavia Manor Drive
- BED/BATH: 2/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,129 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Vestavia Manor
- LIST PRICE: $314,900
- SALE PRICE: $302,500