Recent real estate sales in Vestavia Hills: February 2026

ADDRESS: 1207 Cheval Lane

  • BED/BATH: 4/3 and 2 halves
  • SQUARE FOOTAGE: 5,108 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Rocky Ridge
  • LIST PRICE: $849,900
  • SALE PRICE: $850,000

ADDRESS: 2317 Overlook Crest

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,580 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Overlook Crest
  • LIST PRICE: $699,900
  • SALE PRICE: $640,000

ADDRESS: 2316 River Grand Drive

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,407 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: River Grand
  • LIST PRICE: $608,750
  • SALE PRICE: $608,750

ADDRESS: 3168 Dolly Ridge Drive

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,068 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights
  • LIST PRICE: $569,900
  • SALE PRICE: $550,000

ADDRESS: 900 Oaklawn Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,255 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
  • LIST PRICE: $400,000
  • SALE PRICE: $390,000

ADDRESS: 1020 Vestavia Manor Drive

  • BED/BATH: 2/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,129 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Vestavia Manor
  • LIST PRICE: $314,900
  • SALE PRICE: $302,500