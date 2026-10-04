Recent real estate sales in Vestavia Hills: October 2026

► ADDRESS: 918 Chestnut St.
► BED/BATH: 4/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 3,540 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Vestavia
► LIST PRICE: $749,900
► SALE PRICE: $780,000
► ADDRESS: 2804 Crosswood Circle
► BED/BATH: 4/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 5,214 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Crossgate
► LIST PRICE: $649,900
► SALE PRICE: $625,000
► ADDRESS: 1121 Graylynn Drive
► BED/BATH: 4/3
► SQUARE FOOTAGE: 3,414 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Vestavia
► LIST PRICE: $639,900
► SALE PRICE: $620,000
► ADDRESS: 1828 Jacobs Lane
► BED/BATH: 3/2
► SQUARE FOOTAGE: 3,546 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Mountain Wood Estates
► LIST PRICE: $449,000
► SALE PRICE: $449,000
► ADDRESS: 3220 Valley Park Drive
► BED/BATH: 3/2
► SQUARE FOOTAGE: 1,540 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights
► LIST PRICE: $495,000
► SALE PRICE: $430,000
► ADDRESS: 3848 River View Drive
► BED/BATH: 4/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 3,073 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: River Run
► LIST PRICE: $435,000
► SALE PRICE: $400,000
SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE