Recent real estate sales in Vestavia Hills: October 2026

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► ADDRESS: 918 Chestnut St.

► BED/BATH: 4/3.5

► SQUARE FOOTAGE: 3,540 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Vestavia

► LIST PRICE: $749,900

► SALE PRICE: $780,000

► ADDRESS: 2804 Crosswood Circle

► BED/BATH: 4/3.5

► SQUARE FOOTAGE: 5,214 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Crossgate

► LIST PRICE: $649,900

► SALE PRICE: $625,000

► ADDRESS: 1121 Graylynn Drive

► BED/BATH: 4/3

► SQUARE FOOTAGE: 3,414 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Vestavia

► LIST PRICE: $639,900

► SALE PRICE: $620,000

► ADDRESS: 1828 Jacobs Lane

► BED/BATH: 3/2

► SQUARE FOOTAGE: 3,546 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Mountain Wood Estates

► LIST PRICE: $449,000

► SALE PRICE: $449,000

► ADDRESS: 3220 Valley Park Drive

► BED/BATH: 3/2

► SQUARE FOOTAGE: 1,540 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights

► LIST PRICE: $495,000

► SALE PRICE: $430,000

► ADDRESS: 3848 River View Drive

► BED/BATH: 4/3.5

► SQUARE FOOTAGE: 3,073 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: River Run

► LIST PRICE: $435,000

► SALE PRICE: $400,000

SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE