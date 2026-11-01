Recent real estate sales in Vestavia Hills: November 2026

ADDRESS: 2529 Altadena Forest Circle
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 3,952 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Altadena Forest
LIST PRICE: $725,000
SALE PRICE: $725,000
ADDRESS: 3107 Renfro Road
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 3,502 sq. ft.
LIST PRICE: $629,900
SALE PRICE: $671,000
ADDRESS: 1287 Daventry Court
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 2,804 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Wellington Park
LIST PRICE: $629,000
SALE PRICE: $630,000
ADDRESS: 1842 Canyon Road
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,950 sq. ft.
LIST PRICE: $600,000
SALE PRICE: $600,000
ADDRESS: 1525 Ashley Wood Circle
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 2,404 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Ashley Wood
LIST PRICE: $579,900
SALE PRICE: $574,900
ADDRESS: 3924 Knollwood Trace
BED/BATH: 2/3
SQUARE FOOTAGE: 2,789 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights
LIST PRICE: $349,900
SALE PRICE: $327,600
Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.