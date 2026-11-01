Recent real estate sales in Vestavia Hills: November 2026

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ADDRESS: 2529 Altadena Forest Circle

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 3,952 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Altadena Forest

LIST PRICE: $725,000

SALE PRICE: $725,000

ADDRESS: 3107 Renfro Road

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 3,502 sq. ft.

LIST PRICE: $629,900

SALE PRICE: $671,000

ADDRESS: 1287 Daventry Court

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 2,804 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Wellington Park

LIST PRICE: $629,000

SALE PRICE: $630,000

ADDRESS: 1842 Canyon Road

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,950 sq. ft.

LIST PRICE: $600,000

SALE PRICE: $600,000

ADDRESS: 1525 Ashley Wood Circle

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 2,404 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Ashley Wood

LIST PRICE: $579,900

SALE PRICE: $574,900

ADDRESS: 3924 Knollwood Trace

BED/BATH: 2/3

SQUARE FOOTAGE: 2,789 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights

LIST PRICE: $349,900

SALE PRICE: $327,600

Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.