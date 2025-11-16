Recent real estate sales in Vestavia Hills: November 2025

Here are some Vestavia Hills real estate sales from November 2025:

ADDRESS: 1991 Shades Crest Road

  • BED/BATH: 5/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,344 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Shades Mountain
  • LIST PRICE: $947,500
  • SALE PRICE: $900,000

ADDRESS: 2200 Biltmore Ave.

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,427 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Russet Woods
  • LIST PRICE: $725,000
  • SALE PRICE: $765,000

ADDRESS: 1664 Warren Lane

  • BED/BATH: 4/4
  • SQUARE FOOTAGE: 3,028 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Warren’s Cove
  • LIST PRICE: $750,000
  • SALE PRICE: $735,500

ADDRESS: 2321 Saint Joseph Road

  • BED/BATH: 5/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,282 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Altadena area
  • LIST PRICE: $749,000
  • SALE PRICE: $687,500

ADDRESS: 3427 Sagebrook Lane

  • BED/BATH: 4/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,285 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Everlee
  • LIST PRICE: $574,900
  • SALE PRICE: $612,500

ADDRESS: 2213 Montreat Circle, Unit D

  • BED/BATH: 2/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,085 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Montreat
  • LIST PRICE: $158,000
  • SALE PRICE: $154,500