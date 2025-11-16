Recent real estate sales in Vestavia Hills: November 2025

×
Here are some Vestavia Hills real estate sales from November 2025:
ADDRESS: 1991 Shades Crest Road
- BED/BATH: 5/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,344 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Shades Mountain
- LIST PRICE: $947,500
- SALE PRICE: $900,000
ADDRESS: 2200 Biltmore Ave.
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,427 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Russet Woods
- LIST PRICE: $725,000
- SALE PRICE: $765,000
ADDRESS: 1664 Warren Lane
- BED/BATH: 4/4
- SQUARE FOOTAGE: 3,028 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Warren’s Cove
- LIST PRICE: $750,000
- SALE PRICE: $735,500
ADDRESS: 2321 Saint Joseph Road
- BED/BATH: 5/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,282 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Altadena area
- LIST PRICE: $749,000
- SALE PRICE: $687,500
ADDRESS: 3427 Sagebrook Lane
- BED/BATH: 4/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,285 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Everlee
- LIST PRICE: $574,900
- SALE PRICE: $612,500
ADDRESS: 2213 Montreat Circle, Unit D
- BED/BATH: 2/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,085 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Montreat
- LIST PRICE: $158,000
- SALE PRICE: $154,500