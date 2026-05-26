Recent real estate sales in Vestavia Hills: June 2026

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ADDRESS: 5161 Club Ridge Drive E.

  • BED/BATH: 5/4
  • SQUARE FOOTAGE: 3,168 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Liberty Park
  • LIST PRICE: $1,306,900
  • SALE PRICE: $1,195,000

ADDRESS:

910 Vestlake Cove Drive

  • BED/BATH: 5/4
  • SQUARE FOOTAGE: 3,974 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Liberty Park
  • LIST PRICE: $999,500
  • SALE PRICE: $1,020,000

ADDRESS: 2233 Great Rock Road

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,303 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Southridge
  • LIST PRICE: $550,000
  • SALE PRICE: $475,000

ADDRESS: 761 Provence Drive

  • BED/BATH: 5/4
  • SQUARE FOOTAGE: 4,113 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Liberty Park
  • LIST PRICE: $799,900
  • SALE PRICE: $785,000

ADDRESS: 2633 Southview Place

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,168 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Vestamont Park
  • LIST PRICE: $469,000
  • SALE PRICE: $530,000

ADDRESS: 1909 Old Creek Trail

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,619 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Southridge
  • LIST PRICE: $529,900
  • SALE PRICE: $575,000