Recent real estate sales in Vestavia Hills: June 2026

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5161 Club Ridge Dr E
ADDRESS: 5161 Club Ridge Drive E.
- BED/BATH: 5/4
- SQUARE FOOTAGE: 3,168 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Liberty Park
- LIST PRICE: $1,306,900
- SALE PRICE: $1,195,000
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910 Vestlake Cove Drive
ADDRESS:
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910 Vestlake Cove Drive
910 Vestlake Cove Drive
- BED/BATH: 5/4
- SQUARE FOOTAGE: 3,974 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Liberty Park
- LIST PRICE: $999,500
- SALE PRICE: $1,020,000
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2233 Great Rock Road
ADDRESS: 2233 Great Rock Road
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,303 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Southridge
- LIST PRICE: $550,000
- SALE PRICE: $475,000
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761 Provence Drive
ADDRESS: 761 Provence Drive
- BED/BATH: 5/4
- SQUARE FOOTAGE: 4,113 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Liberty Park
- LIST PRICE: $799,900
- SALE PRICE: $785,000
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2633 Southview Place
ADDRESS: 2633 Southview Place
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,168 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Vestamont Park
- LIST PRICE: $469,000
- SALE PRICE: $530,000
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1909 Old Creek Trail
ADDRESS: 1909 Old Creek Trail
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,619 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Southridge
- LIST PRICE: $529,900
- SALE PRICE: $575,000