Recent real estate sales in Vestavia Hills: December 2025

2125 Viking Circle
Here are some Vestavia Hills real estate sales from December 2025:
ADDRESS: 2125 Viking Circle
- BED/BATH: 4/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,511 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
- LIST PRICE: $662,000
- SALE PRICE: $710,000
3239 Tyrol Lane
ADDRESS: 3239 Tyrol Lane
- BED/BATH: 5/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,282 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Derby Downs
- LIST PRICE: $649,900
- SALE PRICE: $640,000
1312 Round Hill
ADDRESS: 1312 Roundhill Road
- BED/BATH: 4/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 1,958 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Near Vestavia Hills Library in the Forest
- LIST PRICE: $525,000
- SALE PRICE: $550,000
4230 Oakview Lane
ADDRESS: 4230 Oakview Lane
- BED/BATH: 3/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,489 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights
- LIST PRICE: $529,900
- SALE PRICE: $515,000
1512 Linda Vista Drive
ADDRESS: 1512 Linda Vista Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,412 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Regent Forest
- LIST PRICE: $419,900
- SALE PRICE: $437,500
2116 Vestridge Drive
ADDRESS: 2116 Vestridge Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,170 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Vestridge
- LIST PRICE: $405,000
- SALE PRICE: $405,000