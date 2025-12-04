Recent real estate sales in Vestavia Hills: December 2025

Here are some Vestavia Hills real estate sales from December 2025:

ADDRESS: 2125 Viking Circle

  • BED/BATH: 4/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,511 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
  • LIST PRICE: $662,000
  • SALE PRICE: $710,000

ADDRESS: 3239 Tyrol Lane

  • BED/BATH: 5/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,282 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Derby Downs
  • LIST PRICE: $649,900
  • SALE PRICE: $640,000

ADDRESS: 1312 Roundhill Road

  • BED/BATH: 4/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 1,958 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Vestavia Hills Library in the Forest
  • LIST PRICE: $525,000
  • SALE PRICE: $550,000

ADDRESS: 4230 Oakview Lane

  • BED/BATH: 3/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,489 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights
  • LIST PRICE: $529,900
  • SALE PRICE: $515,000

ADDRESS: 1512 Linda Vista Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,412 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Regent Forest
  •  LIST PRICE: $419,900
  • SALE PRICE: $437,500

ADDRESS: 2116 Vestridge Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,170 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Vestridge
  • LIST PRICE: $405,000
  • SALE PRICE: $405,000