Recent real estate sales in Vestavia Hills: September 2026

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ADDRESS: 1842 Shades Crest Road

BED/BATH: 4/4

SQUARE FOOTAGE: 5,156 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills

LIST PRICE: $1,999,900

SALE PRICE: $2,050,000

ADDRESS: 2258 Shady Creek Trail

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 3,272 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Comer Estates

LIST PRICE: $824,900

SALE PRICE: $850,000

ADDRESS: 766 Hampden Place Circle

BED/BATH: 5/4

SQUARE FOOTAGE: 3,153 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Liberty Park

LIST PRICE: $769,900

SALE PRICE: $800,000

ADDRESS: 3300 Circle Hill Road

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 2,597 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Vestavia East

LIST PRICE: $775,000

SALE PRICE: $775,000

ADDRESS: 1800 Laurel Road

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 2,047 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills

LIST PRICE: $594,900

SALE PRICE: $590,000

ADDRESS: 2461 Kenvil Circle

BED/BATH: 4/2

SQUARE FOOTAGE: 1,982 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Near McCallum Park

LIST PRICE: $499,000

SALE PRICE: $550,000