Recent real estate sales in Vestavia Hills: September 2026

ADDRESS: 1842 Shades Crest Road
BED/BATH: 4/4
SQUARE FOOTAGE: 5,156 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
LIST PRICE: $1,999,900
SALE PRICE: $2,050,000
ADDRESS: 2258 Shady Creek Trail
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 3,272 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Comer Estates
LIST PRICE: $824,900
SALE PRICE: $850,000
ADDRESS: 766 Hampden Place Circle
BED/BATH: 5/4
SQUARE FOOTAGE: 3,153 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Liberty Park
LIST PRICE: $769,900
SALE PRICE: $800,000
ADDRESS: 3300 Circle Hill Road
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 2,597 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Vestavia East
LIST PRICE: $775,000
SALE PRICE: $775,000
ADDRESS: 1800 Laurel Road
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 2,047 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
LIST PRICE: $594,900
SALE PRICE: $590,000
ADDRESS: 2461 Kenvil Circle
BED/BATH: 4/2
SQUARE FOOTAGE: 1,982 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Near McCallum Park
LIST PRICE: $499,000
SALE PRICE: $550,000