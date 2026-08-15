Recent real estate sales in Vestavia Hills: August 2026

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ADDRESS: 1559 Pumphouse Court

  • BED/BATH: 5/5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,334 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Pumphouse Village
  • LIST PRICE: $899,900
  • SALE PRICE: $876,000

ADDRESS: 2354 Tyrol Place

  • BED/BATH: 5/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,551 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
  • LIST PRICE: $749,900
  • SALE PRICE: $730,000

ADDRESS: 1020 Wickford Road

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,451 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Vestavia Hills
  • LIST PRICE: $699,900
  • SALE PRICE: $690,000

ADDRESS: 893 Caledonian Way

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,239 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Tartan Glen
  • LIST PRICE: $709,900
  • SALE PRICE: $665,000

ADDRESS: 3969 Bearden Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,217 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cahaba Heights
  • LIST PRICE: $410,000
  • SALE PRICE: $410,000

ADDRESS: 3025 Panaridge Circle

  • BED/BATH: 4/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,479 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Wisteria Commons
  • LIST PRICE: $355,000
  • SALE PRICE: $270,000