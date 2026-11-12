Vestavia Hills open houses November 14-15

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1137 Lake Colony Lane

Vestavia

MLS#: 21469296

5 bedrooms/5 baths/4,376 square feet

$769,900

Michelle Creamer: 205-999-8164, ARC Realty Vestavia-Liberty Pk

Karen Scott: 205-639-7266, ARC Realty Vestavia-Liberty Pk

Sunday, November 15, 2026, 1-3 p.m.

1373 Willoughby Road

Vestavia Hills

MLS#: 21469438

4 bedrooms/3 baths/2,504 square feet

$699,000

Maggie Moore: 205-209-5307, EXIT Realty Southern Select

Saturday, November 14, 2026, 1-3 p.m.

1772 Helen Ridge Circle

Vestavia Hills

MLS#: 21469728

5 bedrooms/4 baths/4,321 square feet

$929,900

Hannah Dean Bygrave: 205-876-4401, LAH Sotheby's International Realty Homewood

Saturday, November 14, 2026, 1-3 p.m.

1719 Collinwood Court

Vestavia Hills

MLS#: 21402188

4 bedrooms/4 baths/3,259 square feet

$1,342,500

Roxanne Hale: 205-352-7742, RealtySouth-Homewood

Scott Perry: 205-281-0986, RealtySouth-MB-Cahaba Rd

Sunday, November 15, 2026, 1-3 p.m.

3425 Wisteria Drive

Birmingham

MLS#: 21469489

3 bedrooms/2 baths/1,566 square feet

$399,900

Drew Taylor: 205-283-1602, Keller Williams Realty Vestavia

Sunday, November 15, 2026, 2-4 p.m.