Vestavia Hills open houses November 14-15

Photo courtesy of Zillow
1137 Lake Colony Lane
Vestavia
MLS#: 21469296
5 bedrooms/5 baths/4,376 square feet
$769,900
Michelle Creamer: 205-999-8164, ARC Realty Vestavia-Liberty Pk
Karen Scott: 205-639-7266, ARC Realty Vestavia-Liberty Pk
Sunday, November 15, 2026, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
1373 Willoughby Road
Vestavia Hills
MLS#: 21469438
4 bedrooms/3 baths/2,504 square feet
$699,000
Maggie Moore: 205-209-5307, EXIT Realty Southern Select
Saturday, November 14, 2026, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
1772 Helen Ridge Circle
Vestavia Hills
MLS#: 21469728
5 bedrooms/4 baths/4,321 square feet
$929,900
Hannah Dean Bygrave: 205-876-4401, LAH Sotheby's International Realty Homewood
Saturday, November 14, 2026, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
1719 Collinwood Court
Vestavia Hills
MLS#: 21402188
4 bedrooms/4 baths/3,259 square feet
$1,342,500
Roxanne Hale: 205-352-7742, RealtySouth-Homewood
Scott Perry: 205-281-0986, RealtySouth-MB-Cahaba Rd
Sunday, November 15, 2026, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
3425 Wisteria Drive
Birmingham
MLS#: 21469489
3 bedrooms/2 baths/1,566 square feet
$399,900
Drew Taylor: 205-283-1602, Keller Williams Realty Vestavia
Sunday, November 15, 2026, 2-4 p.m.