Vestavia Hills open houses July 4-5

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147 Indian Gate Circle

Birmingham

MLS#: 21457484

4 bedrooms/4 baths/3,176 square feet

$759,900

Wayne Goodrich: 205-401-3813, Fathom Realty AL LLC

Saturday, July 4, 2026, 2-4 p.m.

344 Griffin Park Terrace

Birmingham

MLS#: 21454445

5 bedrooms/4 baths/3,162 square feet

$649,000

Laura Davis: 205-789-7235, EXIT Legacy Realty,

Beth Williams: 205-541-7749, EXIT Legacy Realty

Sunday, July 5, 2026, 2-4 p.m.

3213 Brook Highland Terrace

Birmingham

MLS#: 21457064

5 bedrooms/4 baths/4,579 square feet

$875,000

Elizabeth Stockli: 205-965-1735, Keller Williams Realty Vestavia

Sunday, July 5, 2026, 2-4 p.m.