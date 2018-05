3124 Valley Park Drive

Cahaba Heights

Coming Soon!

$324,900

4 Bedroom / 3 Bath

John Newell, 205.532.0959

2625 River Trace Court

Vestavia

$469,900

MLS# 808744

4 Bedrooms / 3.5 Baths

Regina Mumford 205-533-3475

To be featured, email achandler@starnespublishing.com before noon on Thursday.