3782 Fairhaven Drive

Cahaba Heights

MLS #803287

$599,000

5 Bedroom / 3 Bath

John High, 205.999.3575

3042 Taralane Drive

VESTAVIA

$325,000

MLS#786006

3 Bedrooms/2 Full 2 Half Baths

Matthew Mangham 205-422-2258

1437 Panorama Dr Vestavia 35216

Vestridge

mls# 795084

$699,000

4 bedrooms/4.5 baths

Anne Wilhelm 205-317-4688

To be featured, email achandler@starnespublishing.com before noon on Thursdays.