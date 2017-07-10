Coding Workshop: Google CS First

Design a launcher game during our 8 week coding workshop. Space limited. Must register by June 5. Call 978-3683. Grades 6-12
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Vestavia Hills Library in the Forest 1221 Montgomery Hwy., Vestavia Hills, Alabama 35216 View Map
Vestavia Hills Library in the Forest 1221 Montgomery Hwy., Vestavia Hills, Alabama 35216
Design a launcher game during our 8 week coding workshop. Space limited. Must register by June 5. Call 978-3683. Grades 6-12
Vestavia Hills Library in the Forest 1221 Montgomery Hwy., Vestavia Hills, Alabama 35216 View Map
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